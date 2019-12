L’entraîneur du Jaraaf Malick Daff souligne dans un entretien avec l’APS, les vertus formatrices de sa fonction de responsable technique de l’équipe nationale U17, en faisant valoir que « l’expérience internationale aide un technicien à grandir rapidement ».

« Nous nous sommes bonifiés au contact avec les autres et on ne remerciera jamais assez les dirigeants de nous avoir permis de vivre ces différentes expériences », a dit l’ancien international, adjoint de Joseph Koto lors de la CAN U20 de 2005 et de la Cupe du monde de la catégorie jouée la même année.

« C’est très formateur parce qu’en petites catégories, dans certaines grandes nations, on doit faire face à des techniciens chevronnés », a expliqué le coach du Jaraaf, qui a conduit les U17 en Coupe d’Afrique des nations et au Mondial 2019.

Malick Daff a fait part de sa fierté d’avoir conduit ce groupe en compagnie d’autres techniciens sénégalais, estimant toutefois que les U17 du Sénégal auraient pu mieux faire lors de cette dernière compétition organisée en novembre dernier au Brésil.

« Quand on voit l’effectif de notre adversaire en sachant que ces jeunes sont formés à la Masia et constituent l’antichambre du Barça, du Real et de l’Atletico, on peut se dire qu’on est sur la bonne voie », a dit l’entraîneur du champion du Sénégal en 2018.

« Nous avons beaucoup perdu de cadres à la fin de la saison dernière mais n’empêche, on va jouer la saison pour glaner un titre, c’est dans l’ADN du Jaraaf de Dakar », a expliqué le technicien, qui a conduit la même équipe au sacre en 2018. Il note que « chaque saison, chaque match est un apprentissage pour un technicien comme pour un footballeur », l’objectif étant d’apprendre pour venir servir le football national. Malick Daff sera encore présent sur le banc du Jaraaf pour la saison 2019-2020, avec l’ambition de gagner un titre avec le club de la Médina.

source: APS