Sadio Mané n’a pas remporté le Ballon d’or 2019 de France Football, mais pour le ministre sénégalais des sports, Matar Ba, il est « le porte-drapeau du football africain, son Ballon d’or de cœur ».

Annoncé parmi les favoris du sacre au Ballon d’or 2019, l’attaquant sénégalais de Liverpool a terminé à la 4ème place derrière Cristiano Ronaldo, Virgil Van Dijk et Lionel Messi qui a raflé sa 6ème couronne.

« Pour vos compatriotes et pour l’Afrique tout entière, vous êtes le porte-étendard du football africain et notre Ballon d’or de cœur », a écrit le ministre des sports dans une note reçue à l’APS.

« Car au-delà de votre mérite sportif indéniable et incontestable, vous constituez un exemple et une référence pour toute la jeunesse sénégalaise et africaine », a poursuivi M. Ba réagissant au lendemain de la remise des trophées du Ballon d’or 2019.

« Votre implication dans le développement économique et social de votre pays vaut tous les honneurs et tous les prix », a poursuivi le ministre des sports.

« C’est pourquoi au nom de vos compatriotes et de la grande famille sportive sénégalaise, je vous réitère mes encouragements et mes félicitations et vous exhorte à redoubler d’efforts et de courage car les perspectives s’annoncent heureuses et prometteuses », souligne le ministre des sports.

