Les lionnes n’ont pas encore trouvé le chemin du succès dans cette coupe du monde. Pour sa 3e sortie, elles ont perdu devant l’Espagne avec 9 buts d’écarts.

Le petit poucet peine toujours à goûter au succès. Le Sénégal a enregistré hier son troisième revers dans cette coupe du monde. Les lionnes ont fait une bonne entame de match, tenant tête te à l’expérimenté adversaire qu’est l’Espagne. D’ailleurs, elles étaient à 1 but d’écart des espagnoles à la mi-temps. Malheureusement, le gros volume de jeu déployé lors de cette première partie leur sera fatale pour la seconde partie.

Les espagnoles qui jouaient leur qualification au second tour ont remporté la seconde partie en épuisant physiquement les lionnes. « Notre première mi- temps fut une fois de plus très très solide ! Nous savons que nous devons développer nos joueuses physiquement, et réduire nos temps faibles ! Mais cette équipe apprend vite , très vite et c est un plaisir que de l accompagner » a commenté le technicien français Fred Bougeant sur sa page facebook. Un match où le Sénégal tire encore des enseignements explique le sélectionneur. « Une fois de plus les Lionnes ont livrées un véritable combat et reçoivent de nombreux compliments! Peu à peu, elles trouvent de plus en plus de repères , et s’approprient les codes du très haut niveau! »

Après trois défaites successives, le Sénégal est éliminé pour le second tour. Il lui reste deux matchs pour au moins terminer avec une victoire pour sa première participation en coupe du monde. Il fera face à la Hongrie demain et le Kazhastan vendredi.

wiwsport.com