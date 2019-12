Les Lions n’ont pas vraiment été flamboyants ce weekend. Avec seulement 4 buteurs, on notera plus les prestations de Ismaïla Sarr, la crise à Naples et la course au titre de Liverpool.

En Ligue 1, le choc entre le Paris Saint-Germain de Gana Guèye et de l’AS Monaco de Diao Baldé Keïta n’a pas pu avoir lieu pour cause d’intempéries. C’est le PSG était fortement attendu, avec notamment son milieu de terrain sénégalais qui a été très transparent en Ligue des Champions face au Real, sa place de leader n’a pas été menacé. Les Champions de France en titre conservent leur avance de 5 points devant leur dauphin, l’Olympique de Marseille. Habib Diallo et Metz ont failli réussir le coup parfait en dominant le Nîmes Olympique de Sidy Sarr, qui a démarré sur le banc. Le capitaine sénégalais des Grenats a trouvé le chemin des filets à la 30′ minute avant de se faire rejoindre par les Crocodiles à l’heure de jeu. Diallo et ses partenaires (17e avec 15 points) ratent l’occasion de passer devant Amiens (16e) qui comptent 16 points. A Reims, Bordeaux de Youssouf Sabaly était bien parti pour signer le succès face à la formation du Franco-Sénégalais, Boulaye Dia, avant que ce dernier ne remette les deux équipes à égalité au bout du temps additionnel (90+3′). Youssouf Sabaly absent depuis le mois d’août; a rejoué lors de cette rencontre, il est rentré en jeu à la 62′ minute.

En Premier League, Ismaïla Sarr et Watford ont encore une fois essuyé un revers samedi dernier. Au St Mary’s Stadium, Izo a trouvé le chemin des filets pour la première fois en championnat depuis son arrivée en Angleterre. Mais sans avoir rien proposé de concret dans le jeu, les Hornets vont se faire voler la victoire par des Saints plus ambitieux. Le coach espagnol, Quique Sanchez Flores, était pourtant venu remplacer son compatriote, qui a débuté la saison sur le banc de Watford, Javi Gracia. Ismaïla Sarr et ses coéquipiers vont avoir un troisième coach après seulement quatre mois. Watford est toujours lanterne rouge du championnat avec 8 points. Plus haut au tableau, Liverpool et Sadio Mané voient tout leur sourire jusque là. Victorieux de Brighton ce weekend, les Reds ont vu Chelsea et City perdre des points samedi dernier et le laisser filer devant. Un doublé de Van Dijk a permis à Liverpool de prendre le dessus sur Brighton.

En Espagne, l’événement du weekend est le but de Pape Kouli Diop contre la Real Sociedad. Un but qui n’aura pas changé l’issue du match, puisque Sociedad va réussir à punir Eibar sur le score de 4 buts à 1. Le milieu de terrain sénégalais et sa formation se rangent à la seizième marche du tableau juste devant la zone rouge avec 15 unités.

En Italie, Naples n’y voit plus rien. Même Bologne devient une équipe à craindre pour Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers. Pourtant redoutables à Anfield il y a quelques jours en LDC, les Azzuri ont encore concédé une défaite et à domicile. « Les moments sont difficiles, je dois trouver un remède », a déclaré Ancelotti au sortir du match. Une crise certaine qui secoue Naples en ce moment qui reste sur une série de six matchs sans succès en Serie A. Pour un prétendant au titre, c’est un long périple qui vient de commencer pour Koulibaly et ses coéquipiers. Ils sont désormais 7ème, à 17 points du leader Inter Milan (37 points).

