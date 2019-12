En s’imposant face à l’Italie en finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Paraguay 2019, le Portugal a coiffé sa deuxième couronne mondiale de la discipline, après son sacre inaugural sur ses terres en 2015.

La chute du Brésil en quart de finale avait officialisé l’avènement d’un nouveau champion cette année, et l’Italie semblait être parfaitement taillée pour le costume grâce à un tournoi exemplaire jusqu’ici, où elle avait montré du talent et du caractère. On attendait donc une rencontre serrée pour ce duel 100% européen final, et on pensait l’avoir quand la Nazionale ouvrait les hostilités grâce à Emmanuele Zurlo après cinq minutes.

Il ne le sait pas encore, mais ce sera la seule fois du match – et la dernière du tournoi – où les Azzurri seront en tête. Car en réaction à cette ouverture du score, la Selecçao das Quinas réplique par cinq buts consécutifs auxquels les Italiens ne parviennent pas à réponde. Leo Martins inscrit le premier et le cinquième, Jordan y va de son doublé, et André complète la liste des invités au festival offensif lusitanien. Le Portugal semble se diriger vers un succès aisé, mais c’était sans compter sur le mental italien. Dario Ramacciotti et Josep Junior Gentilin marquent coup sur coup pour redonner de l’espoir à la Squadra Azzurra à six minutes du terme.

Mais les Portugais restent à distance, et Jordan s’offre une troisième réalisation personnelle qui met fin à tout suspense et officialise le deuxième sacre mondial du Portugal, malgré l’ultime sursaut d’orgueil italien signé Ramacciotti.

wiwsport.com avec fifa