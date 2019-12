Qui sait où aurait terminé Mohamed Salah dans ce classement du Ballon d’Or France Football 2019 si son Egypte, à domicile, n’avait pas été éliminée dès les huitièmes de finale de la dernière Coupe d’Afrique des nations. Car au-delà de cette grosse déception avec sa sélection, Mohamed Salah a une nouvelle fois été grand en 2019.

On se demandait si l’ancien joueur de Chelsea était capable d’enchaîner, de se montrer régulier à un très haut niveau. On a été servi. Sixième du BO en 2018, Salah fait mieux en 2019 avec cette cinquième place. Il faut dire que pendant l’année folle de Liverpool, vainqueur de la Ligue des champions, entre autres, s’il n’était pas seul, Salah a été un artisan impliqué et efficace des différents succès des Reds.Ses différents classements dans l’histoire du Ballon d’Or France Football :

2018 : 6e

2019 : 5e.