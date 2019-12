Mohamed Salah (Egypte), Riyad Mahrez (Algérie) et Sadio Mané (Sénégal) seront dans le Top 10 des joueurs mondiaux du classement de Ballon d’or 2019. Depuis 2012, on n’a plus vu 3 africains dans le top 10…

On s’approche du verdict du Ballon d’or 2019 et les choses se précisent de plus en plus. On n’assistera peut être pas à un deuxième joueur africain sacré ballon d’or si tôt. Potentiel favoris, Sadio Mané ne devrait pas être le lauréat cette année. Mais le sénégalais figure dans le Top 10 du vote. Tout comme deux autres Africains. Il s’agit de Ryad Mahrez et Mohamed Salah.

Les deux autres africains nommés, Aubameyang et Koulibaly sont respectivement 20è et 24è.

Le Sénégalais, l’Algérien et l’Egyptien sont dans le Top 10 avec Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Virgil Van Dijk ou encore Kylian Mbappe. Robert Lewandowski, Alisson et Bernardo Silva dont également partie de ce Top 10. Reste à savoir quelle sera la position de chacun. Par ailleurs, le classement de la 30è à la 11è position est connue.

28: Joao Félix, Marquinhos, Donny ven de Beek

26: Giorginio Wijnaldum, Karim Benzema

24: Kalidou Koulibaly, Marc Anre ter Stegen

23: Hugo Lloris

22: Heug Min Son

20: Pierre Aubameyang, Dusan Tadic

19: Alexander trent-Arnold

18: Antoine Giriezmann

17: Roberto Firmino

16: Sergio Aguero

15: Matthijs de Ligt

14: Kevin de Bruyne

13: Eden Hazard

12: Raheem Sterling

11: Frenkie de Jong

Mohamed Salah (Egypte), Riyad Mahrez (Algérie) et Sadio Mané (Sénégal) seront dans le Top 10 des joueurs mondiaux du classement de Ballon d'or 2019. Depuis 2012, on n'a plus vu 3 africains dans le top 10… #BallondOr2019 pic.twitter.com/b6zjYnpA3n — Ablam GNAMESSO 🇧🇫🇧🇯🇹🇬 (@AblamGnamesso) December 2, 2019

wiwsport.com