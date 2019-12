Le nom du 64e Ballon d’Or de l’histoire vient d’être distillé au théâtre du Châtelet de Paris. Lionel Messi est le lauréat de cette année 2019. L’argentin remporte ainsi un sixième Ballon d’Or de sa carrière. Virgil Van Dijk et Ronaldo complètent le podium de ce trophée devant Sadio Mané, quatrième.

Choc des titans, épisode 2019: Lionel Messi, à la surprise générale, remporte son sixième Ballon d’Or et ainsi dépasse son grand rival Cristiano Ronaldo, lors de la cérémonie de remise trophée individuel suprême, ce lundi soir à Paris. Le vote des 180 journalistes du monde entier a permis à l’Argentin du FC Barcelone de parfaire sa collection et de marquer l’histoire footballistique de son empreinte. Il devient ainsi le joueur qui a remporté le plus de Ballon d’Or de l’histoire. Une sacrée légende.

La star du Barca a largement contribué à la victoire des Catalans en Liga et en Coupe du Roi. En 2019, le Barça a remporté ces deux trophées et sans certains exploits de l’Argentin. La Pulga a inscrit 36 buts et délivré 12 passes décisives en 48 rencontres. Décisif une fois par match, ses statistiques en 2019 sont de très bonne facture.

Voici le top 10 :

1- Lionel Messi

2- Virgil Van Dijk

3- Cristiano Ronaldo

4- Sadio Mané

5- Mohamed Salah

6- Klian Mbappé

7- Alisson

8- Lewandowski

9- Bernardo Silva

10- Mahrez

Wiwsport.com