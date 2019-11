Pour sa deuxième titularisation en Premier League, Izo Sarr vient de donner l’avantage à Watford en ouvrant le score au St Mary’s Stadium. Il marque ainsi son premier but de la saison en championnat avec les Hornets.

Il a fallu attendre la huitième apparition et seulement la deuxième titularisation de Ismaïla Sarr pour le voir marquer son premier but en Premier League. Un but qui vient donner du baume à la confiance du jeune attaquant sénégalais.

Le 1er but de Ismaila Sarr en Premier League ⚽️🇸🇳👏🏾#wiwsport pic.twitter.com/qMydG6My4M — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) November 30, 2019

