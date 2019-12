La soirée de la 15ème journée de Ligue 1 n’a pas bien démarré pour le Stade de Reims alors qu’il recevait les Grondins de Bordeaux. Menés au score depuis la 27e minute et en infériorité numérique, les Rémois vont être sauvés par Boulaye Dia à la 90+3′ minute.

Le Stade de Reims a réussi son coup ce soir en arrachant le point du nul à domicile face à Bordeaux. 4ème du championnat avant cette journée, les Girondins avaient l’occasion d’accéder au podium en cas de victoire et de défaite d’Angers. Mais ce samedi, Youssouf Sabaly et ses coéquipiers ont pendant presque tout le match cru avoir assuré l’essentiel en dominant par un but à zéro les Rémois.

Réduits à dix à 18 minutes de la fin de la partie, les Rouge et Blanc ont vécu une soirée compliquée au stade Auguste-Delaune II. Finalement, c’est Boulaye Dia qui sera le sauveur des Rémois avec un but survenu à la 90+3′ minute, pour décrocher le point qui leur installe à la 9ème marche du tableau.

🎙 Auteur du but égalisateur (au finish 🏁), Boulaye Dia revient sur #SDRFCGB 👇 pic.twitter.com/pkkyFoGx6r — Stade de Reims (@StadeDeReims) November 30, 2019

