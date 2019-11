Auteur d’un triste 0-0 sur sa pelouse contre le club belge de la Gantoise, Saint-Etienne d’Assane Dioussé a été éliminé dès la phase de poules de la Ligue Europa, à l’issue de la 5e et avant-dernière journée, jeudi 28 novembre.

Avec un bilan de quatre matchs nuls et une défaite (4 pts), l’équipe de Claude Puel ne pourra plus revenir sur Wolfsburg (2e, 8 pts), qui est allé s’imposer 1-0 en Ukraine contre Oleksandria et jouera les 16es de finale en compagnie de La Gantoise (1re, 9 pts). Laissé en tribune, Assane Dioussé n’a pas été rappelé cette fois-ci. Le milieu de terrain sénégalais ne compte qu’une seule apparition cette saison.

le Stade Rennais de Mbaye Niang et Edouard Mendy, battu 3-1 en déplacement en soirée chez le Celtic Glasgow, était déjà éliminé depuis la journée précédente. Un match pour l’honneur, donc, pour les Rennais, d’autant que le Celtic était, pour sa part, déjà qualifié avant cette 5e journée, tout comme Bâle, l’Espanyol Barcelone, Manchester United et Séville

