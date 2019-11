On devrait pas revoir de sitôt Patrice Edouard Ngaissona dans les affaires du football. L’ancien président de la fédération centrafricaine de football écope de 6 ans et 8 mois d’interdiction de toute activité liée au football.

C’est la sanction prononcée par la Chambre d’Ethique de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association). L’ancien membre du Comité exécutif de la CAF est coupable d’avoir enfreint l’article 14 (Devoir de neutralité), article 22 (Discrimination et diffamation) et l’article 23 (Protection de l’intégrité physique et mentale) du Code d’éthique de la FIFA (édition 2018).

Ngaissona est notamment inculpé de crimes de guerre et crimes contre l’humanité pour son rôle dans la guerre civile en Centrafrique entre décembre 2013 et décembre 2014 au moins. Il a été interpellé en décembre 2018 et est actuellement jugé à la CPI.

Au moment des faits, Ngaissona était membre de Commission d’organisation de la Coupe du monde des clubs à la FIFA. Avant d’être nommé en 2017 dans la Commission des Associations membres. Il écope également de 500000 frs suisse dans sa sanction.

