le deuxième match de la poule A pour le compte de la coupe de l’UFOA opposait guinéens et sénégalais ce soir au stade du 28 septembre de Conakry.

Le score finale a été de 0-0

La Guinée qui avait battu la Mauritanie lors de son premier (2-0) devait sortir le grand jeu pour vaincre le Sénégal. Après leur démonstration de force dimanche (4-1) contre la Sierra Leone, les sénégalais ont poussé les guinéens dans leur propre camp dès le coup d’envoi.

Mais les poulains de Dian Bobo reprennent vite le souffle pour ensuite enchaîner des passes. A la 22ème minute, la Guinée un coup franc bien placé, botté par Camara Ibrahima Sory le tir n’a rien donné.

Juste après, Algassimou Bah entre dans la surface de réparation du Sénégal empêché par la défense, le jeune de Pita ne pas réussit à frapper. Et c’est le Sénégal qui revient en s’offrant un coup franc, bien frappé mais écarté par le portier du Syli. Malgré quelques occasions de part et d’autre, il n’y aura pas de but entre les deux formations après 45 minutes jouées (0-0).

A la reprise, la Guinée s’offre la première opportunité mais le ballon bien donné en surface de réparation du camp adverse par Aboubacar Camara, est manqué par Algassimou et Ibrahima Sory.

Après l’heure de jeu, Alya Bangoura manque de peu l’ouverture du score, son tir bien cadré à l’entrée de la surface de réparation est la plus grosse opportunité en début de la seconde période mais le ballon a été sortie par le portier du Sénégal.

Quatre minutes après, Souleymane Faye se retrouve face au gardien de la Guinée qui remporte le duel, grosse frayeur (0-0).

Malgré une nette domination des juniors sénégalais, qui ont pêché au niveau de la finition, le score restera inchangé au coup de sifflet final (0-0).

Le Sénégal occupe toujours la tête de cette poule A avec 4 points, tout comme le Syli qui totalise aussi 4 points.

Lors de la dernière journée de la phase de poules, la Guinée sera face à la Sierra-Léone, et le Sénégal en découdra avec la Mauritanie.

Ces deux matches se disputeront simultanément le vendredi 29 novembre prochain (16h00).