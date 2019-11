L’équipe nationale du Sénégal va recevoir celle de l’île de Maurice, ce samedi 30 novembre au stade Leopold Sedar Senghor. Un match comptant pour les éliminatoires de l’Africa Silver Cup autrement dit la CAN. Le nouvel entraîneur des lions, Johann Moinet parle de sa première expérience en Afrique et l’objectif qui lui est assigné dans cet entretien avec le quotidien Stades.

Ce samedi 30 novembre, le Sénégal va affronter l’île Maurice. Avez-vous une idée de l’adversaire?

On ne connait pas l’adversaire. Nous avons juste vu son match joué en 2018. C’est tout ce qu’on a eu à se mettre sous la dent. Nous allons mettre nos stratégies en place et jouer notre propre rugby à nous. Et après on verra ce que cela donnera.

Quel est l’objectif que la fédération sénégalaise de Rugby vous a fixé?

L’objectif qu’on a fixé est la gagne. C’est normal, il faut une victoire pour la sélection nationale. C’est obligatoire. On veut se qualifier pour la coupe d’Afrique. En tout cas, il y’a de belles choses. On a vu les joueurs locaux, on voit de belles choses qu’on ne connaissait pas.

Es-ce votre première expérience à la tête d’une équipe africaine?

Effectivement, c’est ma première expérience africaine. On est arrivé samedi. Mais on était en contact toutes les semaines avec le président Mr Guedel Niang, le vice-président Adama Bakhoum et le manager général Mamadou Fofana. Depuis maintenant quelques mois; on prépare en amont le stage et la préparation du match.

