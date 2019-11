La championne en titre, la Gambie est désormais assurée de disputer les demi-finales du tournoi de moins de 20 ans de l’UFOA/A édition 2019. Victorieuse sur le score (1-0) devant le Liberia ce mercredi lors de la deuxième journée du groupe B.

Dans un match fermé, l’unique but du match est intervenu en deuxième période de jeu. Une réalisation de Momodou Bojang. Tenant du trophée, la Gambie s’assure de garder des chances de défense de titre. Avec 4 points en deux matchs dans un groupe à 3 membres, les Scorpions sont certains d’occuper l’une des deux premières places. En première rencontre, Gambie et Mali se sont accrochés 1-1. Prochaine sortie dans ce groupe B, samedi entre le Liberia et le Mali.

wiwsport.com