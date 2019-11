Auteur du premier Hat-Trick de la competition, Pape Matar Sarr est sans doute l’actuel arme fatale des hommes de Youssouph Dabo. Le milieu de terrain révélateur du dernier mondial de la catégorie des moins de 17 ans, joint par wiwsport est plus que jamais motivé à aider ses coéquipiers à remporter le derby ouest-africain les opposant aux joueurs Guinéens prévu ce mercredi à 18h00.

Sénégal-Guinée cette affiche sera une finale avant l’heure entre deux équipes qui ont d’entrée annoncé la couleur lors de la premiere journée. L’ambiance sera sans doute au rendez-vous. Les supporters guinéens qui rêvent d’une deuxième victoire devant leur rival, Lions du Sénégal, sonnent déjà la mobilisation. « La pression sur le terrain ? non rires tout sauf ça ! Certes, ils vont jouer à domicile et que le public leur sera favorable. Mais je suis sur que la pression sera en dehors du terrain. Une fois au stade, nous allons nous battre comme des vrais Lions. La vraie bataille se fera sur le terrain », assure Sarr.

Pour leur deuxième sortie au tournoi de l’UFOA, zone A, les protégés de Dabo pourront donc compter sur l’actuel co-meilleur buteur de la competition, Pape Matar Sarr en forme. »L’enjeu du match est énorme. On fera face à l’un des favoris de la competition. En plus de cela elle jouera en domicile mais cela devrait être une source de motivation. Nous avons les moyens de battre la Guinée et prendre la premiere place », dit-il.

