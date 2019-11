En cette période où les duels entre « Grands » et « Petits » sont plébiscités, Gouye Gui, Sa Thiès, Garga Mbossé et Reug Reug sont cités comme potentiels adversaires d’Eumeu Sène. Et selon Omez Diagne, consultant de lutte, le leader de l’écurie Mor Fadam est le mieux placé pour faire face à l’ancien Roi des arènes.

La question qui suscite le débat chez les amateurs, est de savoir lequel des lutteurs de l’antichambre mérite plus de croiser le leader de Tay Shinguer. Le consultant Omez Diagne tranche en faveur de Gouye Gui qu’il trouve idéal pour affronter Eumeu Sène.

« Parmi les lutteurs de l’antichambre des ténors, Gouye Gui est le mieux placé pour affronter Eumeu Sène. Meme s’ils sont tous méritants, Sa Thiès, Garga Mbossé et Reug Reug n’ont pas le vécu de Gouye Gui. Le pensionnaire de l’école de lutte Mor Fadam a quand même terrassé Ama Baldé et s’est mesuré à des lutteurs comme Tapha Tine et Boy Niang 2. On peut donc estimer qu’il a fait du chemin. Mieux, hiérarchiquement, le Roi du Simpi est un ton au-dessus des autres prétendants, il a plus de combats que tous les trois autres (16 victoires et 7 défaites) », a confié Omez Diagne avant de continuer.

« En termes de cachet également, le natif de Thiénaba a une meilleure valeur marchande que les autres. Que ça soit Garga, Sa Thiès et même Reug Reug, ils n’ont jamais croisé de VIB. Pour tous ces paramètres que j’ai susmentionnés, mon avis est que Gouye Gui est quand même le meilleur adversaire pour Eumeu Sène dans ce cercle », s’est exprimé le consultant lors d’un entretien accordé à Sunu Lamb.

Wiwsport.com