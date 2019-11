Le Sénégal a battu hier les Emirates Arabes-unis (3-1). Une victoire que les lions ont obtenu lors de la dernière periode du match. Elle les qualifie au 2e tour de la coupe du monde où ils seront opposés au Portugal. Le sélectionneur Cheikh Sarr revient sur le match, le score et le prochain adversaire du Sénégal.

Les lions ont assuré une bonne phase des poules de la coupe du monde. « Nous remercions le bon Dieu qui nous a donné cette victoire. Elle est synonyme d’une qualification en quart de finale, en même temps nous terminons à la première place du groupe. »

Une victoire obtenue lors du dernier tiers temps. Un score petit (3-1) que l’on ne voit pas souvent dans le football à la plage. Le système défensif explique ce score selon le technicien. « Aujourdhui on a joué un match très tactique et physique. L’adversaire a joué sur un système défensif que nous avons l’habitude de mettre en place, le bascule à 2, je peux même dire que c’est l’un de nos points forts. Cela se reflète sur le résultat parce qu’il est très rare de voir des scores comme sa en beach soccer (3-1). Il fallait patienter, leur laisser le ballon et jouer sur des contres. C’était compliqué en première et deuxième période mais on a pu trouver la solution dans le dernier tiers temps. »