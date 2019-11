Le Sénégal doit se porter candidat à l’organisation d’une Coupe d’Afrique des nations de beach soccer, la meilleure manière de conforter sa place parmi les gros bras de la discipline, a plaidé l’entraîneur national Ngalla Sylla.

« Le Sénégal doit se porter candidat à la tenue d’une CAN ou même pourquoi pas d’un tournoi comme Lagos Cup qui se déroule chaque année au Nigeria », a indiqué le technicien sénégalais, actuellement au Paraguay avec les Lions du beach soccer pour les besoins de la coupe du monde de la discipline.

Le Sénégal, après deux victoires et une défaite dans sa poule, a obtenu son ticket pour les quarts de finale lors desquels l’équipe nationale sera opposée à celle du Portugal, ce jeudi. Ngalla Sylla reconnaît que les pays africains doivent « encore progresser techniquement et tactiquement », mais il note que le manque de compétition est leur « plus grand frein » à la quête d’un titre mondial. « Là où les Africains se contentent d’une vingtaine de matchs, les autres jouent jusqu’à une cinquantaine de matchs », a souligné Ngalla Sylla.

S’y ajoute que pour aller loin dans une compétition de beach soccer, il faut aussi maîtriser le règlement qui est différent de celui du football classique, selon l’entraîneur des Lions. Il a toutefois ajouté que le Sénégal « a l’avantage d’être régulier dans les compétitions, ce qui permet de maîtriser les aspects physiques, tactiques, techniques et administratifs des compétitions ».