La 3e édition du tournoi We Got Game a connu son épilogue samedi dernier avec les finales disputées au centre de Bopp. Team Elite dans la catégorie masculine et ISEG dans la catégorie féminine sont sacrés cette année.

Chez les filles, ISEG a pris le dessus sur Team Elite (45-37). La finale hommes a été remportée par Team Elite aux dépens de Dieul Dem (34-27), renseigne Basketsenegal. Une 3e édition marquée par les actions sociales menées par les organisateurs à l’endroit du dahra de Bopp. Des denrées alimentaires et autres produits de première nécessité ont été offerts aux enfants de ladite structure, toujours d’après le média.

Pour rappel, la compétition est l’initiative du groupe We Got Game, constitué de jeunes acteurs du basketball. Pour cette 3e édition, seize équipes étaient en lice (hommes et dames) durant ces trois jours de compétition. Le thème de cette année est « Le basket en soutien aux talibés ».