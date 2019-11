Rentrés dans leur compétition après le brillant succès face à la Biélorussie (7-2), les Lions du Beach Soccer feront face aux Emirats Arabes-Unis ce mardi, à partir de 19H15. Un match que les poulains de Ngalla Sylla doivent remporter pour se qualifier en quart de finale.

Après avoir essuyé un revers face à la Russie d’entrée, le Sénégal s’est repris lors de sa deuxième sortie face à la Biélorussie sur le large score de 7 buts à 2. Un match que les Lions ont sorti le grand jeu pour conserver leurs chances de rester dans la compétition. En tant que champions d’Afrique, les Lions ont fait valoir leurs arguments face à la Biélorussie.

Ce soir, face aux Emirats Arabes-Unis, les Lions ont face à eux un adversaire à leur portée, sur le papier sûr. Le coach Ngalla Sylla espère avoir des joueurs solides comme lors du match contre la Biélorussie (seulement deux buts pris) et efficaces devant comme depuis le début du tournoi. Ils ont marqué quinze buts en deux sorties. Et face aux Biélorusses, Mamou Diagne (6 buts) au compteur s’est régalé avec un quadruplé. Il sera, encore ce mardi, attendu comme le fer de lance des Lions avec Lansana Diassy.

En face, les Emirats n’ont jamais réussi à passer la phase de groupes, même en tant que pays hôte de la compétition en 2009. Ils ont réalisé leur meilleure performance en 2017 aux Bahamas avec une neuvième place. Avec six participations (2007, 2008, 2009, 2013, 2017 et 2019), les Emirats Arabes-Unis sont le troisième pays asiatique le plus expérimenté dans le Beach soccer derrière l’Iran (7) et le Japon (10).

Stades