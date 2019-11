Avec une défaite d’entrée face à la Russie, le Sénégal s’est relancé dans la course aux qualifications. Les lions ont battu la Biélorussie (7-2). Une grande victoire qui les a hissé à la première place du groupe C. Une position qu’ils comptent conserver nous informe le sélectionneur Ngalla Sylla.

« C’était un match difficile. La Biélorussie n’est pas un adversaire facile à battre. On félicite nos joueurs surtout Al Seyni Ndiaye et Mamour Diagne qui ont fait un excellent match. Al Seyni ce n’est pas par hasard qu’il porte le brassard de l’équipe. C’est un joueur très expérimenté. Sur l’ensemble des joueurs, on a remarqué que le groupe a respecté les consignes, il ont fait un très gros match » analyse le coach Ngalla Sylla qui ne s’est presque pas assis durant tout le match d’hier. Il y’avait de quoi rester debout et aux aguets. Les lions qui jouaient leur survie ont rassuré avec une bonne réaction face à la Biélorussie. Une victoire qui relance le groupe C. Toutes les équipes comptent une victoire (3 points) et vont jouer la qualification lors de la 3e journée.

« Il faut rester concentré parce que le groupe est relancé dans la course pour la qualification aux quarts de finale. . Et heureusement pour nous, notre futur adversaire a battu la Russie. Donc nous avons notre destin en main. Nous savions les difficultés que nous allons rencontré dans ce groupe appelé « poule de la mort ». Jusqu’à la dernière journée, on va se battre » avertit le technicien sénégalais.

Ce mardi à 16 heures 15 minutes, le Sénégal fera face aux Emirates Arabes Unis. Ce sera le dernier match de poule des lions qui devront gagner pour faire un pas vers leur objectif de décrocher une place en démi-finale. Le coach nous donne un avant-gout de la préparation. « Demain sur les balles arretées ou les touches. Donc il faut remédier à cela. Comme on a a pas match aujourdhui, on fera une séance de décrassage des massages et essayer de récupérer pour aborder sereinement le match face aux Emirates Arabes unis ».

