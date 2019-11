Voilà les débuts en fanfare des deux Babacar à l’issue du concours de saut d’obstacles (CSO) disputé hier dimanche sur les parcours du Cercle l’étrier de Dakar (CED).

La course vers les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de 2022 à Dakar, c’est dans l’air du temps sur les différentes aires de jeu du Sénégal. Et l’enclos ne déroge point à cette tendance pré-olympienne. Babacar O. Dieng (11ans) s’est illustré avec brio et panache en N3 hier sur la piste du CED, rend véritablement confiant sur le chemin de Dakar 2022.

L’autre Babacar Ngom (27ans), a prouvé en entame de saison qu’il demeurait un cavalier d’élite qui monte un cheval d’élite (United Love). Le national 1 où Babacar Ngom a relégué tout simplement au second rang l’expérimenté Bruno Rosière du Poney Club de Hann.

Une façon sans nul doute pour Babacar Ngom de lancer un défi au PCH dans 15 jours le second CSO. Ça promet un remake de feu.

Wiwsport.com