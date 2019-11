En juin 2013, l’équipe des HLM était reléguée en National après des années en même temps que la Jeanne d’Arc de Dakar, le plus vieux club du Sénégal né en 1921.

Vainqueur et détentrice de la coupe du Sénégal en 2012, alors qu’elle évoluait en Ligue 2, l’équipe des HLM de Dakar a rejoint la troisième division la saison qui suit. Face à l’As Saloum qui elle aussi luttait contre la descente dans la poule A de la Ligue 2, HLM qui avait l’obligation de gagner pour ne pas périr n ‘ avait pas pu faire mieux que match nul blanc (1 à 1) et aller en national.

Une situation qui n’évolue pas. Des années après, le club n’arrive pas à se relever et revenir au sein de l’élite du football sénégalais. De ce fait des anciens joueurs et dirigeants de l’Asc Hlm ne veulent plus de cette équipe qui dirige actuellement le club.

Un mouvement est créé par ces derniers pour demander le départ de l’actuel président Tamsir Cissé qui dirige le club depuis 17 ans. Depuis quelques temps ces frondeurs veulent une assemblée générale qui va donner la possibilité aux populations de la commune des Hlm de choisir les dirigeants qui seront aptes de porter les aspirations du club du moment où le mandat de l’actuel président est terminé.

D’ailleurs, selon les informations de wiwsport.com, le maire des hlm et le président du club se sont réunis pour essayer de remédier à la situation. Selon notre source, la médiation a réussi et une assemblée générale est prévue pour le 8 décembre prochain.

Le Collectif des Anciens Joueurs de l’ASC HLM qui exigeait donc une Assemblée générale de l’équipe dirigeante en place depuis près de 17 ans et dont le mandat a expiré depuis le 03 septembre 2019 a donc gagné la bataille. Les différentes parties vont donc former un nouveau bureau et essayer de redéfinir les statuts pour plus de transparence comme le revendiquent les frondeurs.

Il faut donc rappeler que l’ASC HLM ne s’est pas encore inscrite pour le prochain championnat, saison 2019-2020, faute de moyens financiers, alors que les frais de participation s’élèvent à cinq cent mille francs (500.000 F CFA).

