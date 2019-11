Reug Reug affiche des statistiques de légende, que ce soit en lutte simple ou en lutte avec frappe. Le Génie de Thiaroye ne lâche rien. Il étouffe les lutteurs de sa génération.

En cinquante-huit tournois de lutte sans frappe et plus de deux cents combats, ces quatre dernières saisons, Reug Reug n’a enregistré que dix défaites. Si on y ajoute son invincibilité en lutte avec frappe et dans les différents tournois de la CEDEAO, le Génie de Thiaroye est un champion à la réussite insolente. Un extraterrestre dans l’arène.

Entre 2015-2016 et 2018-2019, Reug Reug a participé, au total, à cinquante-huit tournois de lutte. Et si on considère qu’il a disputé, en moyenne, 4 combats par tournoi, on se retrouve avec deux-cent trente-deux (232) combats, dont dix défaites.

wiwsport avec record