Dans le cadre de la participation de l’équipe nationale du Sénégal au prochain tournoi sous regional UFOA – Zone A des moins de 20 ans ou U20, le sélectionneur national du Sénégal, Youssouph Badji a publié une liste de 20 Lionceaux qui vont aller défendre les couleurs de la Nation en terre Guinéenne.

Dans cette liste on y retrouve Dion Lopy, le sociétaire d’Oslo Academy, Ousseynou Niang et Ibrahima Dramé de Diambars, rescapés du dernier groupe ayant participé à la derriere Coupe d’Afrique des Nations et Mondial en catégorie U20. A noter également la présence des mondialistes de la catégorie U17 : Pape Matar Sarr, meilleur buteur sénégalais (3 buts), Cheikh Omar Ndiaye, Souleymane Faye et Birame Diaw.

Pour rappel, le sénégal se retrouve dans poule A avec la Guinée, le pays organisateur, la Mauritanie et la Sierra Leone. Il est important de préciser que cette deuxième édition aura lieu du 24 novembre au 8 décembre 2019 à Conakry en Guinée.

BOUBACAR FALL Espoir de Guédiawaye ALIOU BADARA BA Ndangane FC MAMADOU THIAM Project SPES de Thiès MOUSSA SOGUE US Gorée MOUHAMED NDIAYE Oslo FA Dakar ABDOULAYE NIAKHATE NDIAYE Dakar Sacré Cœur BIRAME DIAW Galaxy FA de Dakar MAMADOU LAMINE CAMARA AF Darou Salam Dakar CHEIKHOU OMAR NDIAYE Génération Foot Dakar LIBASSE GUEYE Demba Diop de Mbour DION LOPY Oslo FA Dakar ABDOU SEYDI Casa Sport Ziguinchor BAKARY GOUDIABY Stade de Mbour PAPE MATAR SARR Génération Foot Dakar IBRAHIMA DRAME Diambars FC Saly OUSSEYNOU NIANG Diambars FC Saly SALIOU GUEYE AS Douanes SOULEYMANE FAYE Galaxy FA de Dakar OMAR DIOUF AF Darou Salam Dakar MAMADOU COLY Olympique de Ziguinchor

wiwsport.com