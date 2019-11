Nabil Djellit s’est exprimé sur la situation de Younousse Sankharé. Le journaliste sportif à la chaîne L’Equipe pense que le milieu de terrain sénégalais et ancien joueur de Bordeaux ira chercher « un gros contrat » maintenant qu’il est libre.

Nabil Djellit a évoqué le départ de Younousse Sankharé et le voit bien se relancer dans une destination un peu plus exotique. « C’est un bon joueur Younousse Sankharé. Je le vois aller chercher un gros contrat maintenant, peut-être dans le Golfe… Enfin je ne sais pas je n’ai pas d’informations là-dessus mais ce n’est pas impossible. Peut-être pas la MLS car les salaires sont plafonnés et ne sera pas considéré comme un joueur star mais je pense qu’il peut aller chercher un dernier gros contrat ».

Âgé de 30 au mois de septembre dernier, Younousse Sankharé pourrait tout de même tenter une dernière aventure dans les cinq grands championnats d’Europe. Et pourquoi pas offrir ses services à un autre club de Ligue 1. Pour rappel, Younousse Sankharé, mis à pied depuis septembre, a finalement conclu un accord à l’amiable avec les dirigeants bordelais pour la rupture de son contrat qui devait expirer en juin 2021.

