Pour sa première sortie dans cette édition de la coupe du monde, la Sénégal a perdu devant l’ogre russe avec un but d’écart.

Le coach Ngalla Sylla avait sonné l’alerte. La Russie, deux fois champion du monde, est un adversaire à prendre au sérieux. Elle l’a démontré dès l’entame du match en remportant la première période (3-1). Les lions vont suivre le rythme intense imposé par les russes lors de la seconde partie en réussissant un 3-3 jusqu’à la fin de la deuxième période (-1mn46) pour être renversé (3-4).

La défense sénégalaise ne tient pas bon même si l’entrée de Raoul Mendy permet à ses coéquipiers de remettre les pendules à l’heure et mieux de prendre l’avantage avec le 5e but signé Mamour Diagne. Dos à dos, les deux équipes vont profiter des erreurs de chacune pour sortir la tête de l’eau. Babacar Fall et Mamour Diagne vont redonner l’avantage au Sénégal lors de la dernière période. Toutefois, les russes vont rester aux aguets et vont punir le Sénégal sur chacune de ses fautes pour finalement remporter la partie (8-7).

Battus d’entrée, les lions vont devoir se relever pour leur prochaine sortie (ce lundi face à la Biélorussie). Accrocheurs, ils leur faudra plus de crocs pour espérer une place dans le carré d’as: l’objectif pour cette 7e participation en coupe du monde. Après 3 quarts de finale disputés, en 2007, 2011 et 2017.

