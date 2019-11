Ama Baldé a concédé une saison blanche, lors de l’exercice 2018- 2019. Conséquences : l’héritier de Falaye Baldé se disperse et son cumikaay se disloque tristement.

Ama Baldé est un champion qui est ca­pable de mettre tout Pikine à ses pieds. Ses combats sont des rendez-vous les plus mobilisateurs de ses ultras Pikinois et d’ailleurs. Ses open-press, n’en par­lons pas : Domou Pikine remplit le stade Alassane Djigo de Pikine ! L’année dernière, Ama Baldé s’est tourné les pouces. Il avait rejeté son combat contre Siteu. Pourtant, l’offre de Dièye Productions était financière­ment très alléchante : un cachet de 70 millions FCFA lui aura été proposé.

Un rejet qui s’expliquait peut-être par le fait que Seuleu bou Ndaw espérait en découdre avec Gris Bordeaux. Ce dernier étant l’ad­versaire le plus logique pour lui. Un faux bond qui a lourdement pénalisé le protégé de Jules Baldé.

Quelles sont les conséquences de cette saison blanche ? Pas difficile à dire. Car, Ama Baldé n’a plus assez de moyens pour faire face à certains de ses besoins ou ceux de ses amis et accompagnants. La preuve, son lieutenant et proche collaborateur, Jules Baldé Jr, est malade pendant tout ce temps. Mais, Ama Baldé n’a rien pu faire pour l’enlever de son lit de malade.

Autre constat : Ama Baldé peut rester des jours sans se rendre chez lui. Il passe souvent la nuit chez certains de ses amis. S’il a envie de voir sa mère qui loge dans le domicile familial, il s’y rend pour la rassurer. Mais, il est devenu injoignable au téléphone. Et, dans son quartier à Pikine, il est difficile de trouver un proche qui puisse indi­quer de façon certaine où Domou Pikine se terre. Beaucoup de ses amis d’en­fance peinent à le voir au quotidien. Cela, à cause de son instabilité.

Le leader de l’écurie Falaye Baldé a en­voyé son épouse en France en compagnie de son fils-aîné, Malaw Séras Jr. C’est dans ce pays du président Emmanuel Macron que son deuxième fils est né.

source: sunulamb