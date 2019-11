Au terme d’une saison incroyable, plusieurs joueurs africains à l’instar de Sadio Mané, Aubameyang, Mohamed Salah sont en lice pour remporter le Ballon d’Or africain. Et comme à l’accoutumée, lors de la cérémonie de la remise du trophée au lauréat, les 11 meilleurs joueurs constituant l’équipe-type de la saison est dévoilée.

Cette année, la CAF en collaboration avec la FIFPro Afrique n’a pas dérogé à la règle. Une liste de 55 joueurs a été publiée qui a pris en compte les 4 postes dans le football. Soit 10 gardiens de buts, 15 défenseurs, 15 milieux de terrain et 15 attaquants. Dans cette liste on y retrouve 7 joueurs sénégalais : Edouard Mendy, Lamine Gassama, Youssouf Sabaly, Sadio Mané, Mbaye Niang, Idrissa Gana Gueye et Kalidou Koulibaly.

L’Algérie, la championne d’Afrique est la mieux représentée avec (9) joueurs, suivie du Sénégal avec (7) joueurs. Tunisie (4), Maroc (5), Egypte (5), Cote d’Ivoire (5), Cameroun (3), Nigeria (4), Ouganda (1), Ghana (4), RDC (2), Guinée (1), Kenya (1), Gabon (1), Mali (1), Afrique du Sud (1).

Rendez-vous le 7 janvier 2020 pour la cérémonie du Ballon d’Or africain 2019 et l’équipe-type de la saison.

Gardiens de buts :

Moez Ben Cherifia (Tunisie)

Yassine Bonnou (Maroc)

Mohamed El Shenaway (Egypte)

Sylvain Gbohouo (Côte d’Ivoire)

Rais M’bolhi (Algérie)

Edouard Mendy (Sénégal)

Richard Ofori (Ghana)

Andre Onana (Cameroun)

Denis Onyango (Ouganda)

Francis Uzoho (Nigeria)

Défenseurs :

Youcef Atal (Algérie)

Serge Aurier (Côte d’Ivoire)

Mehdi Benatia (Maroc)

Ahmed El-Mohammadi (Egypte)

Lamine Gassama (Sénégal)

Faouzi Ghoulam (Algérie)

Achraf Hakimi (Maroc)

Ahmed Hegazi (Egypte)

Kalidou Koulibaly (Sénégal)

Christian Luyindama (RDC)

Issa Mandi (Algérie)

Joel Matip (Cameroun)

Noussair Mazraoui (Maroc)

Yassine Meriah (Tunisie)

Youssouf Sabaly (Sénégal)

Milieux de terrain :

Frank Zambo Anguissa (Cameroun)

Ismael Bennacer (Algérie)

Sofiane Feghouli (Algérie)

Idrissa Gueye (Sénégal)

Tarek Hamed (Egypte)

Alex Iwobi (Nigeria)

Wahbi Khazri (Tunisie)

Naby Keita (Guinée)

Franck Kessie (Côte d’Ivoire)

Wilfred Ndidi (Nigeria)

Riyad Mahrez (Algérie)

Thomas Partey (Ghana)

Mubarak Wakaso (Ghana)

Victor Wanyama (Kenya)

Hakim Ziyech (Maroc)

Attaquants :

Pierre Emerick Aubameyang (Gabon)

Jordan Ayew (Ghana)

Anice Badri (Tunisie)

Cedric Bakambu (RDC)

Youcef Belaili (Algérie)

Baghdad Bounedjah (Algérie)

Odion Ighalo (Nigéria)

Sadio Mane (Sénégal)

Moussa Marega (Mali)

Mbaye Niang (Sénégal)

Nicolas Pepe (Côte d’Ivoire)

Mohamed Salah (Egypte)

Islam Slimani (Algérie)

Percy Tau (Afrique du Sud)

Wilfried Zaha (Côte d’Ivoire)

afriquesport avec wiwsport.com