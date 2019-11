L’Egypte et la Côte d’Ivoire sont qualifiées pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations U23 après leur victoire en demi-finale mardi.Ces victoires signifient que le duo se qualifie d’office pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

L’Egypte, pays hôte, a battu l’Afrique du Sud 3 : 0 en demi-finale, tandis que la Côte d’Ivoire a dominé le Ghana aux tirs au but 3-2.Les demi-finalistes se disputeront la dernière et 3è place qualificative pour Tokyo, vendredi, lors du match de classement.

L’Egypte, jouant devant une foule de supporters locaux, a pris l’avantage contre l’Afrique du Sud grâce à un penalty du capitaine Ramadan Sobhy à la 59ème minute. Abdel Rahman Magdy a inscrit deux buts en fin de rencontre, permettant à son équipe de de s’imposer 3 : 0.

« C’était un énorme match [devant] toutes ces foules », a déclaré Taher Mohamed, des Pharaons olympiques, à la BBC après le match. »C’est ce qui nous a beaucoup aidés dans les quatre matches. Nous sommes très fiers de nous être qualifiés pour les Jeux Olympiques. »

Le match précédent a été beaucoup plus serré et s’est achevé en faveur de la Côte d’Ivoire à la suite d’une séance de tirs au but contre le Ghana.Les Ivoiriens ont pris l’avantage à deux reprises par l’intermédiaire de Youssouf Dao, mais le Ghana a égalisé, la deuxième fois dans le temps additionnel à la fin de la rencontre.

En prolongation, aucune des deux équipes n’a réussi à débloquer la situation, et la Côte d’Ivoire s’est imposée aux tirs au but (3 : 2).Le Ghanéen Evans Mensah a reconnu la pression promettant d’essayer de répondre aux attentes des supporters ghanéens en décrochant la dernière place qualificative pour les JO vendredi.

« Nous avons le dernier match pour nous prouver que nous pouvons le faire… nous devons être concentrés, nous n’abandonnons pas », a-t-il déclaré.Le match de classement et la finale se joueront vendredi.

