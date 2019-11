La lutte, qui jadis attirait les plus grands sponsors, est aujourd’hui confrontée à des problèmes financiers avec la rareté des bailleurs. Et Doudou Diagne Diecko pointe du doigt les lutteurs qui, d’après lui, ne sont pas exceptes de reproches.

Selon le président des amateurs de la discipline, Doudou Diagne Diecko, ce sont les lutteurs qui sont à l’origine de cette situation. « Il n’y a pas d’argent dans le milieu de la lutte. Les sponsors se font de plus en plus rares. Et cette situation est uniquement causée par les lutteurs. Avec leurs attitudes et comportements, ils sont en train de plomber la discipline », soutient-il dans un entretien avec le quotidien l’As.

Selon le patron des amateurs de la lutte, les lutteurs « encaissent l’argent du sponsoring et à la fin, ils viennent en retard et parfois, on ne les voit pas. Cette attitude entraîne la fuite des sponsors qui veulent plus de visibilité. »

Seneweb