Éliminatoires de la CAN 2021: actualités

Alors que l’Algérie a levé le trophée tant convoité de la Coupe Africaine des Nations 2019 il y a quelques semaines, les paris sont à nouveau lancés pour l’édition 2021, qui devrait avoir lieu au Cameroun. Plus excitant encore que la roulette en live ou les machines à sous, ces paris footballistiques s’annoncent très serrés, même pour cette phase préparatoire.

Les prochaines rencontres intéressantes

Le tirage est sorti depuis maintenant quelques semaines, lorsque la Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé les résultats en juillet 2019, laissant apercevoir de belles têtes d’affiche. Le Sénégal se retrouve notamment dans le groupe I, aux côtés du Congo-Brazzaville et de la Guinée-Bissau, deux adversaires redoutables. Les qualifications ont cependant commencé officiellement il y a quelques jours, avec un an de rencontres pour déterminer qui ira jouer cette Coupe en 2021.

En dehors du Liberia qui a déjà obtenu un carton rouge au cours de son match contre le Tchad, les préliminaires laissent apparaître des résultats homogènes, sans grosses disparités. Le Libéria, qui était bien parti en finissant vainqueur contre le Tchad, a été corrigé en match retour le 13 octobre. La Gambie, qui partait sur un nul face à Djibouti, a réussi à relever la tête et à remporter la victoire sur le match suivant.

D’ailleurs, les Sénégalais vont rencontrer le Congo, leur principal adversaire du groupe, cette semaine, avant de repousser les prochaines rencontres qualificatives à 2020. Sadio Mané est sans aucun doute le plus bel atout de la saison et les espoirs reposent sur celui qui brille en Premier League dans son club anglais, Liverpool. On n’en attend pas moins dans son club national, où les attentes sont assez importantes. Pour rappel cependant, les Congolais n’ont pas battu le Sénégal en phase de sélection de CAN depuis 1972, lors d’un match amical où ils avaient remporté 2-0.

Au niveau du classement, l’Algérie domine son groupe, de même que le Maroc ou le Nigéria. De belles rencontres sont donc à prévoir dans les phases finales des qualifications.

Le Cameroun prêt à accueillir la compétition?

Côté actualités générales sur la CAN 2021, un doute plane encore du côté de l’organisation : le Cameroun, qui est censé accueillir la compétition dans moins de deux ans, ne semble pas prêt en termes d’infrastructures. Selon Patrick Mboma, ce n’est pas tellement en termes d’infrastructures sportives, mais bien de transport que le problème peut se poser.

En effet, la CAN est un évènement régional sans équivalent qui rassemble tout le continent pendant les quelques jours de compétition. Pendant quelques jours, une rumeur sur un possible plan B avec l’Algérie a été discuté, mais il semble que la CAF soit revenue sur ses propos et que le Cameroun soit bien considéré comme la seule et unique option possible pour cette compétition de football de haut niveau.

En parallèle, l’équipe du Cameroun subit de véritables revers: en moins de 24h, deux joueurs ont déclaré forfait pour blessure et même si des remplaçants ont vite été trouvés, leur niveau de jeu ne semble pas suffisant pour se maintenir en phase de qualification. Une déception pour les locaux qui doivent accueillir la compétition.

Quels pronostics tirer de cette nouvelle édition de la CAN 2021? Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Sénégal, resté sur la deuxième place du podium en juillet, compte bien prendre sa revanche au Cameroun, si la destination est maintenue. Que ce soit face à l’Algérie ou d’autres équipes, réponses sur les qualifiés pour la Coupe Africaine des Nations en novembre 2020, dans une petite année…

En attendant, le Cameroun est en pole position pour la CAN féminine 2020, qui n’a pas encore trouvé de lieu d’accueil depuis la renonciation du Congo en juillet 2019. Affaire à suivre.

wiwsport.com