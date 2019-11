Les conditions sont réunies pour que les Scorpions, la sélection A de Gambie, prennent part à leur première phase finale de Coupe d’Afrique des nations, a laissé entendre le premier vice-président de la Fédération gambienne de football (GFF), Bakary Jammeh.

« Il est temps, nous avons les joueurs, une Fédération et des autorités gouvernementales pour voir la Gambie à la CAN notamment pour la prochaine édition », prévue en 2021 au Cameroun, a-t-il déclaré dans un entretien avec l’APS. Bakary Jammeh, par ailleurs chargé de l’administration et des finances à la Fédération gambienne de football (GFF) se trouve actuellement au Caire (Egypte) où se joue la CAN U23. Les deux premiers résultats obtenus par la Gambie pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021 « sont très encourageants », a-t-il dit, grâce notamment à l’apport de joueurs évoluant selon lui dans les meilleures ligues mondiales.

Bakary Jammeh a cité le défenseur de la Sampdoria de Gênes Omar Colley et du milieu de terrain Ebrima Colley (Atalanta, Italie), sans compter d’autres joueurs gambiens évoluant en France et en Scandinavie (Norvège, Suède et Danemark). Aussi le premier vice-président de la Fédération gambienne de football se réjouit-il de la victoire contre l’Angola (3-1) à l’extérieur et du nul (2-2) à domicile contre la RD Congo, des résultats obtenus dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021 et qui dit-il conforte la Fédération dans ses ambitions.

« Désormais, nous ne ratons aucune date Fifa et c’est important pour aider les jeunes à bien préparer les matchs de qualification », a-t-il dit, rappelant qu’avant la CAN 2019, la Gambie avait dominé en amical la Guinée et le Maroc.

« Rien n’est gagné d’avance mais nous sommes sur la bonne voie », a indiqué Bakary Jammehl. Les Scorpions veulent faire comme le Cap-Vert (2013 et 2015), la Guinée-Bissau (2017 et 2019) et la Mauritanie (2019) qui ont déja pris part à des phases finales de la CAN, rappelé le responsable fédéral gambien. « Vous ne pouvez pas avoir une idée de la pression sur nos épaules », les fans ne cessant de rappeler les participations, dans un passé récent, des équipes gambiennes aux différentes éditions de la Coupe Cabral, regroupant des pays de la sous-région. « Avant la victoire contre l’Angola, notre dernier succès en match officiel date de 1983 et c’était justement contre la Mauritanie (3-1). Oui, ce ne sera pas facile mais nous sommes confiants malgré ce nul contre la RD Congo », a-t-il relevé.

Contre la RD Congo, la Gambie a joué sans son meilleur attaquant, Assan Ceesay (FC Zurich), suspendu. Muhammad Badamossi (FUS Rabat, Maroc) et Aboulie Jallow (AC Ajaccio, France) étaient également absents, selon Bakary Jammeh. « Avec l’ouverture à 24 équipes, c’est très possible et nous donnerons tout pour y arriver, croyez-moi », a lancé le premier vice-président de la Fédération gambienne de football.

