L’équipe nationale du Sénégal a terminé l’année de 2019 par une brillante victoire devant L’eswatini. Une année positive malgré la défaite en finale de la Can des hommes d’Aliou Cissé. Au cours de cette année Sadio Mané et Famara Diedhiou ont terminé meilleur buteur avec chacun quatre realisations

Famara Diedhiou et Sadio Mané ont été les buteurs les plus prolifiques avec l’équipe nationale du Sénégal en 2019. Chacun des 2 a scoré à 4 reprises. Sadio Mané a marqué contre le Mali (2-1, 23 mars 2019 ), il a réalisé un doublé contre Kenya (3-0, 1er juillet 201) et inscrit un autre but face à l’Ouganda (1-0, 5 juillet 2019 ) à la Can.

Famara Diedhiou a ,quant à lui, frappé contre le Brésil ( 1-1, 10 octobre 2019), avant de réaliser un triplé retentissant contre l’Eswatini (4-1, 17 novembre 2019).

Mbaye Niang avait réalisé un doublé face à Madagascar ( 2-0, 23 mars 2019). Idrissa Gana Gueye compte aussi 2 buts inscrits face au Nigeria (1-0, 16 juin 2019) en amical et le Benin ( 1-0, 10 juillet 2019 ) à la Can 2019.

Moussa Konaté ( contre Mali), Keita Baldé contre (Tanzanie), Krepin Diatta ( contre Tanzanie), Ismaila Sarr ( contre Kenya) Sidy Sarr ( contre Congo), Habib Diallo contre (Congo) et Pape Alioune Ndiaye ( contre Eswatini) comptent chacun 1 but en 2019.

wiwsport.com