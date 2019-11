La Linguère de Saint-Louis va se doter d’un centre de formation professionnelle qui va coûter un milliard 350 millions de francs CFA, a-t-on appris de son président, Amara Traoré.

Traoré a annoncé ce projet dimanche en marge d’une assemblée générale du club de football. Informant les journalistes des décisions prises lors de l’assemblée générale, il a dit que les dirigeants de la Linguère souhaitent rajeunir l’équipe, grâce à « la réalisation du centre de formation professionnelle, où une soixantaine de jeunes footballeurs seront internés ».

Quinze jeunes, actuellement en formation, vont intégrer le club, selon Amara Traoré, ancien sélectionneur national du Sénégal. Des tests sont prévus pour le recrutement des joueurs, a-t-il dit, estimant que c’est un « impératif » de faire revenir la Linguère dans le football professionnel.

« Les difficultés sont là, mais il faut faire face. Je précise que nous ne sommes pas Génération Foot, encore moins le club Diambars. Ces clubs ont des projets personnels, tandis que la Linguère est une équipe qui a un projet pour toute une ville, avec une base affective », a souligné Traoré.

« Cela nous pousse à faire face aux exigences des supporters et des populations de Saint-Louis, pour la gagne. Mais, nous ne nous lasserons pas de [leur parler] afin qu’ils gardent patience et adhèrent à l’équipe, qui est une source de motivation pour les dirigeants et les footballeurs », a-t-il assuré.

APS