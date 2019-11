L’équipe nationale féminine de handball du Sénégal a entamé ce lundi au Havre (France), un stage de préparation des championnats du monde de la discipline prévus du 30 novembre au 15 décembre à Kumamoto, au Japon, a appris l’APS.

Le groupe, composé de 20 lionnes dont 3 locales notamment, Ndèye Sokhna, Khady Seck et Ndiolé Sène qui sont arrivées ce matin à Paris pour prendre part au stage, a indiqué la fédération sénégalaise de la discipline dans un communiqué.

« Le Sénégal, pour sa première coupe du monde est logé dans le groupe C. Un groupe très relevé avec l’Espagne et la Roumanie des pays qui ont souvent joués les premiers rôles dans cette compétition », renseigne le texte. L’équipe gagnante sera qualifiée aux Jeux Olympiques 2020 de Tokyo et à la prochaine Coupe du Monde de Handball.

APS