L’équipe nationale féminine de basketball perd sa demi-finale, en s’inclinant (56-49) devant le pays hôte, le Mozambique, au terme d’une rude bataille. Les Lionnes sont ainsi éliminées pour les prochains TQO de février 2020.

Les deux équipes ont livré une prestation digne des rencontres de haut niveau. Mais au finish, ce sont les Mozambicaines qui remportent cette demi-finale, en s’imposant (56-49). Contrairement à l’Afrobasket 2019, les filles de Cheikh Sarr sont tombées devant le Mozambique ce dimanche à Maputo. Les lionnes ont été bousculées d’entrée et ont logiquement perdu le premier quart-temps.

Les mozambicaines ont bénéficié de l’appui de leur public et ont bien été galvanisées. Le Sénégal peinait à retrouver ses repères mais n’a pas lâché la pression jusqu’au dernier quart-temps. Presque dans un mano-à-mano jusqu’au money time où l’équipe du Mozambique a été plus décisive et l’a au finish remporté.

L’équipe nationale féminine de basketball ne sera donc pas aux TQO qui qualifient aux Jeux Olympiques. Le Mozambique, à domicile, a arraché son ticket pour une qualification à ces tournois de février 2020. Le Nigeria est le deuxième pays africain qualifié.

