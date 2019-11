Le monde de la lutte et surtout, l’écurie Mbour, est en deuil. Pape Dia, le manager et frère de Bombardier, n’est plus, a appris la rédaction de wiwsport.com

Selon la Rfm qui a annoncé la mauvaise nouvelle, l’agent et frère de l’ancien Roi des arènes est décédé ce dimanche après-midi suite à une longue maladie. Souffrant depuis quelques temps, il a été même évacué en France pour se soigner en compagnie du B52 de Mbour. Bombardier perd ainsi un être cher qui a beaucoup contribué à sa réussite dans l’arènes.

Wiwsport présente ses condoléances à Bombardier, à toute sa famille et au monde de la lutte.

Wiwsport.com