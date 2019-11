Invités par le parrain d’un tournoi de football du nom d’Amssata Faye, Modou Lô et Yékini se sont rencontrés ce samedi à Gossas, une commune située dans la région de Fatick.

Amssata Faye a vu les deux Rois de la lutte sénégalaise que sont Modou Lô, actuel détenteur de la couronne royale et Yékini, ancien Roi des arènes, venir marquer leur présence. Et pour suivre la finale du tournoi entre l’ASC Colline et l’ASC Dialoré, les deux champions étaient ensemble dans les tribunes du stade.

