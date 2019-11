Auteur de six buts déjà en 11 journées avec le Dynamo Dresden, Moussa Koné ne finit plus d’impressionner son club, qui est pourtant loin de la forme. L’attaquant sénégalais en est à son 21e but en 54 matchs sous les couleurs Jaune et Noir.

Lors de la saison dernière, Moussa Koné (22 ans) avait fait sensation en marquant but sur but. Pour cette présente aussi, l’ancien pensionnaire de l’Académie Dakar Sacré-Cœur continue de plus belle. Après onze journées de Bundesliga 2, Koné en est à 6 unités et ne cesse de frôler les records du club qui sont devant lui.

Pourtant, son club traverse une mauvaise passe, puisqu’il se classe juste avant la lanterne rouge avec 12 points. Des performances qui contraste avec sa régularité en attaque. Cette situation risque d’éloigner Moussa Koné de son club actuel, puisque les intérêts ne tarderont pas de surgir lors du prochain mercato hivernal.

« Il y avait pas mal de clubs qui m’avaient contacté. Mais, après avoir discuté avec mon club, ils m’ont fait comprendre qu’ils avaient encore besoin de moi, cause pour laquelle je suis resté en Allemagne. De plus, le projet du club me convient pour le moment« , avait lissé entendre Moussa Koné dans un entretien accordé à Wiwsport.com. Mais le projet de son club reste-t-il encore prometteur aux yeux du petit lutin sénégalais ? Les prochains mois nous en diront davantage.

Pour l’heure, Moussa Koné est bien en jambes pour encourager le sélectionneur national, Aliou Cissé, pour faire appel à lui avec Lions. Il fait partie de la relève sur qui la Tanière peut compter.

wiwsport.com