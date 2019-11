La 2e édition du Open de Dakar va démarrer demain à l’hôtel Ngor Diarama. Jusqu’au 17 novembre, les meilleurs boulistes au monde vont se jauger pour remporter la compétition qui se jouera sur trois tableaux.

Le comité d’organisation faisait face à la presse ce matin. Dakar sera la ville du pétanque ce week-end. Les grosses pointures mondiales de cette discipline vont se donner rendez vous ici, 7 champions du monde sont attendus y compris celui en titre, en individuel, Molinas.

Triplettes choisies, tir de précision et coupe des nations, plus de deux cents boulistes, d’une vingtaine de pays sont attendus et prendront part à ces tableaux. L’Open de Dakar est devenu le plus grand événement mondial de pétanque. Cette notoriété s’explique selon le président de la fédération Gass Ezzedine, par la bonne organisation et les cachets perçus par les vainqueurs. « On ne donne pas beaucoup de choses dans les compétitions internationales alors qu’ici il y’a 10 millions de FCFA à repartir. D’ailleurs le vainqueur empoche 6,5 millions. Pour cette édition, le budget est estimé à 50.000 millions de FCFA » informe t’il.

L’Open de Dakar c’est aussi une occasion saisie par la fédération pour préparer les jeux olympiques de la jeunesse en 2022, tout en espérant que la pétanque sera choisie sur la liste des disciplines retenues. Elle a choisi trois jeunes boulistes de 17 ans pour composer l’équipe nationale du Sénégal en triplettes: Fallou Seck de Diourbel, Mouhamed Mboup de Saly et Amir Dahala de Mermoz. Les autres clubs sénégalais peuvent inscrire leurs boulistes. Les inscriptions seront bouclées ce jeudi soir.