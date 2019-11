Liverpool a pris rapidement l’avantage à Anfield en menant au score en première mi-temps avec des buts et de Mohamed Salah.

Au retour des vestiaires, Liverpool frappe un grand coup au retour des vestiaires ! Sur le côté droit, Henderson déborde tel un ailier et centre fort en bout de course. Claudio Bravo anticipe mal ce ballon qui passe au-dessus de lui et permet à Sadio Mané de reprendre d’une tête plongeante devant Walker.

Le gardien chilien ne peut que toucher le ballon qui termine au fond des filets. 3-0 pour les Reds après 51 minutes de jeu Le joueur sénégalais inscrit donc le troisième but de la rencontre avant d’aller au Sénégal pour participer à la rencontre au au Congo le 13 novembre prochain.

