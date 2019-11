Les Bretons ont de la ressource ! Après une première demi-heure décevante et l’ouverture du score adverse, Rennes a renversé Amiens (3-1) ce dimanche à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1.

Attendus au tournant après l’élimination jeudi en Ligue Europa, les Bretons réalisaient une entame décevante en étant bousculés par des Amiénois agressifs. Avec un déchet technique important de la part des deux formations sur une pelouse de piètre qualité, cette partie peinait à décoller avec un rythme également haché par les fautes.

Sur un éclair de génie, Guirassy, bien servi par une talonnade de Kakuta, surprenait Mendy d’une frappe lointaine à l’entrée de la surface (0-1, 35e). Suffisant pour lancer ce match ? Oui ! Car dans la foulée, Rennes se projetait enfin et Hunou, en deux temps, profitait d’un cafouillage pour égaliser à bout portant (1-1, 39e) !

Au retour des vestiaires, Mbaye Niang se mettait en évidence, mais sa frappe était bien repoussée par Gurtner. Quelques minutes plus tard, le Sénégalais ne ratait pas une seconde opportunité en reprenant d’une Madjer un centre de Del Castillo (2-1, 62e). Superbe action !

Décidément très remuant en seconde période, Niang faisait des misères à Chedjou et obtenait un penalty après l’intervention de la VAR. Profitant d’un geste de classe de Niang, qui lui laissait cette tentative, Raphinha marquait son premier but avec le club breton d’un tir placé à gauche (3-1, 79e).

« Oui, on avait à cœur de gagner, de se rattraper de jeudi avec l’élimination en Ligue Europa. On a commencé avec des difficultés, mais on a su se reprendre en seconde période. J’ai voulu récompenser Raphinha, car il a fait beaucoup d’efforts et il n’avait pas encore marqué, donc je voulais lui faire ce cadeau », a expliqué Mbaye Niang au micro de beIN Sports.

Un succès mérité pour Rennes.

