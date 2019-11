Titulaire indiscutable en championnat suisse avec son club le Fc Luzern, l’attaquant sénégalais, Ibrahima Ndiaye a inscrit son 5e but de la saison alors que son équipe perdait à domicile face à Servette (1-2).

Pour le compte de la 14ème journée de la Super League Suisse, le Fc Luzern (7e avec 15 points) de Ibrahima Ndiaye recevait le 4e du championnat, le Fc Servette, son adversaire direct qui comptait le même nombre de points avant cette journée.

Mais l’équipe de l’attaquant sénégalais va très vite subir l’assaut des visiteurs qui vont sceller le break après seulement 24 minutes de jeu. Très mou pour arracher la victoire aux pieds de son adversaire, Luzern va compter tout de même sur Ibrahima Ndiaye pour réduire le score à la 66′ minute.

L’ancien pensionnaire de la sélection U23, passé par le Jaraaf de Dakar, inscrit ainsi sa cinquième réalisation de la saison après 11 journées. À six journées de la fin de la saison régulière, Luzern est encore loin du leader Young Boys (28 points) et devra avoir plus que Ndiaye pour prétendre à une place européenne.

