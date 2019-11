La NBA a les noms uniques : LeBron, Kawhi, Giannis. Quand on en parle, il est rarement nécessaire d’ajouter les noms James, Leonard et Antetokounmpo à la phrase.

La G League en a aussi un: Tacko. Jamais un Two-way-contract (un contrat à double sens) n’a été aussi médiatisé. La recrue de Boston, Tacko Fall, à 7 pieds 5 pouces, est sans aucun doute le plus gros joueur et probablement le plus grand nom de la Ligue G à avoir débuté cette saison. Il pourrait être le prochain d’une série de réussites en croissance rapide de la G League.

Et ce n’est pas tout. Le Sénégalais a créé un enthousiasme autour des Celtics qui a impacté sur le public de Boston et le prix des billets pour la première sortie à domicile de l’équipe. Dans le Maine, la valeur nominale du siège le plus cher pour les matchs de Red Claws est de 32 $. Pour le match d’ouverture à domicile de l’équipe, le 15 novembre prochain, le prix de certains billets sur le marché de la revente est près de 10 fois supérieur

Fall était un phénomène d’avant-saison chez les Celtics, et les supporters demandaient souvent l’entraîneur Brad Stevens de Boston pour lui accorder quelques minutes. « Cela devient parfois un peu gênant », a déclaré Fall. Mais ses coéquipiers disent que Fall s’est bien comporté, notant que même un voyage au centre commercial se transforme souvent en une scène où 100 fans ou plus veulent un selfie. Des demandes que Fall oblige presque toujours.

« Je ne sais pas si nous avons déjà eu un gars dans notre ligue avec un nom qui est reconnu à l’échelle nationale », a déclaré Abdur-Rahim. « Je sais que les gens du Maine sont vraiment enthousiastes à propos de ce qu’il peut faire là-bas, dans cette communauté et dans le fait que cette équipe soit connectée aux Celtics, c’est énorme. Il est excitant et il a une histoire incroyable. »

Tacko Fall vient du Sénégal. Il a grandi en jouant au football. Il n’était pas un grand fan de basket quand il a commencé à jouer il y a sept ans et est devenu une célébrité au cours de sa carrière universitaire à l’UCF. « Ce sera certainement mon premier hiver », a déclaré Tacko Fall, puisque les prévisionnistes disent que la température pourrait considérablement baisser cette nuit-là également et le froid risque de faire obstacle.

ABS-CBN