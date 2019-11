Pour le déplacement des Bretons ce jeudi en Roumanie, pour le compte de la quatrième journée de la Ligue Europa, Mbaye Niang sera titulaire au coup d’envoi de la partie.

Auteur d’un seul petit but en Ligue Europa cette saison après trois rencontres, Mbaye Niang est l’une des principales armes de Julien Stéphan dans cette campagne européenne. Alors que les Rennais se déplacement ce jeudi soir en terres roumaines pour le compte de la 4ème journée, l’attaquant des Lions sera sur la pelouse au coup d’envoi de la rencontre.

Aligné comme milieu gauche dans un système à 4-4-2, Niang et ses coéquipiers devront gagner à l’extérieur ce soir pour espérer survivre dans la compétition. Après trois journées, les Bretons ne comptent qu’un petit point et sont à 6 longueurs du leader de leur Groupe, le Celtic Glasgow et à 5 points de leurs adversaires du jour, Cluj CFR.

wiwsport.com