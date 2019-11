Le sélectionneur national de la République du Congo, Valdo Candido, a rendu publique une liste de 22 joueurs appelés à jouer face au Sénégal et à la Guinée-Bissau.

Ces rencontres entrent dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations(Can), prévue en 2021 au Cameroun. Les diables rouges doivent déjà affronter le Sénégal pour la première journée au stade Lat Dior de Thiès avant de faire face à la Guinée Bissau.

Le match aura lieu le 13 novembre prochain à Thiès. Les lions du Sénégal entreront en regroupement à partir de lundi prochain. Les diables rouges auront certainement comme le Sénégal deux jours ou un jour de préparation pour cette rencontre.

Voici la liste des 22 « Diables rouges » :

Gardiens de but : Christoffer Mafoumbi (Blackpool / Angleterre), Pavhel Ndzila (Etoile du Congo) et Giscard Mavoungou (AS Cheminots / Congo)

Défenseurs centraux : Fernand Mayembo (Le Havre / France), Carof Bakoua (Otohoo/ Congo), Elie Ikouma (Cara / Congo), Beranger Itoua (Sohar Fc / Oman)

Latéraux : Ravy Tsouka (Vasteras SK FK/ Suède), Dorvel Dibekou (Etoile du Congo / Congo), Hugo Konongo (SEPSI OSK/ Roumanie), Dimitri Bissiki (AS Otoho/ Congo)

Milieux de terrain : AmourLoussoukou (Stade tunisien / Tunisie), Durel Avounou (SM Caen/ France), Gaius Makouta (AS Braga B/Portugal), Itali Ossété (Diables Noirs /Congo), Thievy Bifouma (Yeni Malatyaspor / Turquie)

Attaquants : Junior Makiéssé (US Tataouine/ Tunisie), Yhoan Andzouana (KSV Roeselare / Belgique), Prince Vinny Ibara (Beerschot/ Belgique), Silvère Ganvoula (VFL Bouhum/ Allemagne), Juvhel Tsoumou (FCSB / Roumanie), Yann Moukombo (Etoile du Congo / Congo)

wiwsport.com