L’équipe nationale du Sénégal de beach soccer a remporté le tournoi Copa Lagos. Un nouveau trophée qu’il remporte après trois participations.

Les lions ont fait carton plein durant ce tournoi. En 3 sorties, ils ont enregistré 3 victoires sur le Brésil, le Nigeria et l’Angleterre.

« On remercie le bon Dieu d’être venu au Nigeria, de disputer 3 matchs et de les remporter. En plus de remporter le tournoi, la satisfaction est de voir Al Seyni Ndiaye remporter le trophée de meilleur gardien et Lassana Diassy MVP du tournoi. On félicite les joueurs et on les encourage, ainsi que nos adversaires qui n’ont pas démérité. » , s’est exprimé Ngalla Sylla au micro de wiwsport.

Un tournoi où le Sénégal a jaugé de grandes équipes de beach soccer. « Le Nigeria a fait un bon tournoi de même que le Brésil, le match contre l’Angleterre nous inspire beaucoup de choses sur le plan tactique. Je remercie le staff pour le travail et les efforts que nous allons continuer. »

Le tournoi de Lagos servira de préparation pour la Coupe du monde de Beach soccer qui aura lieu du 21 novembre au 1er décembre 2019 au Paraguay.

« La prochaine étape est la Coupe du monde et l’objectif assigné est une place dans le carré d’as. Ce n’est pas une compétition facile. Elle regroupe les 16 meilleures équipes au monde. Nous sommes dans une poule compliquée, il faut continuer le travail et rectifier les erreurs. J’espère récupérer certains joueurs et continuer le travail avec ce groupe avant d’aller au Paraguay le 10 novembre. »

Les lions sont rentrés aujourdhui à Dakar. Le regroupement pour la coupe du monde démarre ce mercredi.

