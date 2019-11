Vainqueur de ses deux premiers matchs contre les Etats-Unis puis les Pays-Bas, le Sénégal déjà qualifié a été défait pour son dernier match de poule par le Japon (0-1).

Dans un match équilibré tout au long, c’est le Japon qui prend finalement le dessus grâce à un but en fin de match inscrit par Nishikawa à la 83e mn de jeu.

Le Japon prend 3 points précieux qui lui permettent de terminer 1er du Groupe D avec 8 points devant le Sénégal 2e avec 7 points.

Déjà qualifié avant ce match le Sénégal ne fait pas une bonne affaire car va maintenant rencontrer en 8e de finale le 1er du Groupe E. Ce sera entre l’Espagne, l’Argentine et le Tajikistan qui jouent leurs 3e matchs de poule demain dimanche.

Le Japon lui est invaincu (2 victoires et 1 nul) et termine la phase de poule sans encaisser le moindre but.

